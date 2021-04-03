Мэр Нижнекамска привился вторым компонентом вакцины от COVID-19

В субботу, 3 апреля, глава Нижнекамского района Айдар Метшин привился вторым компонентом вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте Нижнекамской ЦРБ.



Напомним, первый компонент вакцины глава Нижнекамского района получил 13 марта. Как и полагается, с момента вакцинации первой дозой прошло три недели. Осложнений и побочных эффектов у Метшина не наблюдалось.

Фото: realnoevremya.ru

Перед введением второй дозы препарата, как и остальных пациентов, его проконсультировал терапевт. Только после осмотра и разрешения на вакцинацию главе Нижнекамска сделали укол.

Напомним, от коронавируса прививались муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, сотрудники аппарата президента Татарстана, председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

Маргарита Головатенко