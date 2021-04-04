В США решили прекратить производство вакцины AstraZeneca

Власти США приняли решение прекратить производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе, где ранее были испорчены 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Было принято решение заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы не допустить смешивания ингредиентов вакцин в будущем. Данное решение было принято после того, как на предприятии случайно смешали ингредиенты двух разных вакцин.

Как сообщает «РИА Новости», AstraZeneca заявила, что будет работать с американскими властями над поиском альтернативного места производства.

Напомним, вакцину англо-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Изменения были внесены по заявлению компании. Смена названия не повлияет на изменение препарата. При этом может измениться информация о продукте, маркировка и упаковка.



Ольга Плешкова