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В США решили прекратить производство вакцины AstraZeneca

07:48, 04.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В США решили прекратить производство вакцины AstraZeneca
Фото: realnoevremya.ru

Власти США приняли решение прекратить производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе, где ранее были испорчены 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Было принято решение заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы не допустить смешивания ингредиентов вакцин в будущем. Данное решение было принято после того, как на предприятии случайно смешали ингредиенты двух разных вакцин.

Как сообщает «РИА Новости», AstraZeneca заявила, что будет работать с американскими властями над поиском альтернативного места производства.

Напомним, вакцину англо-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Изменения были внесены по заявлению компании. Смена названия не повлияет на изменение препарата. При этом может измениться информация о продукте, маркировка и упаковка.

Ольга Плешкова
Общество
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