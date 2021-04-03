Гинцбург объяснил симптомы у привившегося от COVID-19 президента Аргентины

Симптомы президента Аргентины Альберто Фернандеса после вакцинации от коронавируса напоминают гриппоподобный синдром, сообщил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.



«Вакцинация не исключает заражения, как мы и говорили, восемь процентов привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжелые последствия. <...> Будем надеяться, что на 37,3 все остановится и никаких более серьезных симптомов не будет», — приводит его слова «РИА Новости».

Фернандес сообщил, что чувствует себя хорошо, хоть у него и наблюдаются такие симптомы, как температура под 37 градусов и головокружение.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня стало известно, что президент Аргентины заболел коронавирусом. Ранее он привился российской вакциной «Спутник V».

Маргарита Головатенко