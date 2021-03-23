Главное о коронавирусе на 23 марта: Путин готов прививаться, рост смертности по всему миру

Жертв пандемии в Татарстане стало больше 400

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая COVID-19. Всего на 23 марта в республике зафиксировали 19 109 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 15 869 человек, в том числе 73 за минувшие сутки.



Всего провакцинировано 113 960 человек, из них 75 364 получили вторую прививку.

Число жертв коронавируса в Татарстане перевалило за планку 400 человек. На сегодня в республике зарегистрировано 402 случая смерти от COVID-19.

Мэр города Набережные Челны потребовал ускорить ремонт инфекционной больницы в Челнах. Объект должны сдать к осени. «Мы не знаем, что будет осенью», — поторопил Наиль Магдеев подчиненных.



Фото: nabchelny.ru

Путин готов прививаться, но не публично

За последние сутки в России выявили 8 457 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 860 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 474 610 человек, а выздоровевших — до 4 088 045 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 427 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 95 818 человек.

Президент России Владимир Путин объявил о готовности привиться от коронавируса. Какой именно вакциной будет привит глава государства, не сообщается. Также стало известно, что мероприятие не будет публичным.

Путин обсудил с главой Евросовета возможность использования вакцины «Спутник V». «С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального формата взаимодействия с Европейским Союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Максим Платонов

Причастных к разработке вакцин от COVID-19 представят к госнаграде, заявил Владимир Путин. Он отметил, что часть людей уже получили награды, но речь идет о сотнях. Также глава государства поручил проработать вопрос их материального вознаграждения.



Вице-премьер РФ Татьяна Голикова спрогнозировала сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 в России. В России коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован в июле — августе 2021 года.

Центр имени Чумакова Российской академии наук планирует этой весной нарастить объемы производства своей вакцины от коронавируса «КовиВак» до 500 тысяч доз. Это планируется сделать в течение двух месяцев.



Фото: 1tv.ru

В центре Гамалеи заявили, что «Спутник Лайт» можно применять для вакцинации переболевших COVID-19. «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Также «Спутник Лайт» создается для стран, не имеющих достаточного количества средств и возможностей для разработки собственной вакцины с высокой эффективностью. Эта вакцина будет дешевле, но при этом позволит уменьшить нагрузку на местное здравоохранение при массовом применении.



На сегодняшний день в России зарегистрировано более 50 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса. Также выявлено три случая «южноафриканского» штамма и более 20 уникальных вариантов вируса.

Коронавирус подхватил телеведущий Иван Ургант, об этом он сообщил в «Твиттере». Он написал, что чувствует себя нормально и самоизолировался дома. Первый канал не стал отменять съемки и организовал ему возможность удаленного выхода в эфир.

Всем спасибо за беспокойство. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально. Об остальном сегодня вечером в «Вечернем Урганте». — Ivan Urgant (@urgantcom) March 22, 2021

В Санкт-Петербурге предложили установить памятник жертвам пандемии коронавируса. Власти уже поддержали это предложение.

Каждый десятый взрослый американец голодает

В мире коронавирусом нового типа на 10.15 (мск) заразилось 123 690 606 человек, 2 723 315 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 869 514). На второй строчке — Бразилия (12 047 526), на третьей — Индия (11 686 796), на четвертой — Россия (4 416 226, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятой строчке Великобританию сменила Франция (4 358 910).



Больше всего смертей зафиксировано в США (542 949). За ними следуют Бразилия (295 425 ), Мексика (198 239), Индия (160 166) и Великобритания (126 411).



В ВОЗ озабочены ростом смертности от COVID-19 в мире. Количество случаев COVID-19 растет пятую неделю подряд.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае.

В Италии не согласились со словами еврокомиссара (ЕК) по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о ненужности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза. По его словам, Европе нужно много эффективных вакцин, так как вакцинация не ограничится несколькими месяцами.

Фото: lexpansion.lexpress.fr

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) направит в апреле в Россию группу экспертов, чтобы проверить клинические испытания и производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Министр финансов США Джанет Йеллен заявил, что около 22 млн американцев жалуются, что им не хватает еды — это каждый десятый взрослый американец. Каждый десятый домовладелец, имеющий ипотеку, задерживает выплаты, а почти каждый пятый арендатор не вносит арендную плату из-за кризиса, вызванного пандемией.

В Праге мэрия арендовала роскошный четырехзвездочный отель для зараженных COVID-19 бездомных. Бездомные там могут пролечиться или самоизолироваться, если контактировали с заболевшими. Гостиница заполнена на 100%.

Ольга Плешкова