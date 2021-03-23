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Главное о коронавирусе на 23 марта: Путин готов прививаться, рост смертности по всему миру

11:00, 23.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 7
Главное о коронавирусе на 23 марта: Путин готов прививаться, рост смертности по всему миру
Фото: kremlin.ru

Жертв пандемии в Татарстане стало больше 400

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая COVID-19. Всего на 23 марта в республике зафиксировали 19 109 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 15 869 человек, в том числе 73 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 113 960 человек, из них 75 364 получили вторую прививку.

  • Число жертв коронавируса в Татарстане перевалило за планку 400 человек. На сегодня в республике зарегистрировано 402 случая смерти от COVID-19.
  • Мэр города Набережные Челны потребовал ускорить ремонт инфекционной больницы в Челнах. Объект должны сдать к осени. «Мы не знаем, что будет осенью», — поторопил Наиль Магдеев подчиненных.
Фото: nabchelny.ru

Путин готов прививаться, но не публично

За последние сутки в России выявили 8 457 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 860 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 474 610 человек, а выздоровевших — до 4 088 045 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 427 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 95 818 человек.

  • Президент России Владимир Путин объявил о готовности привиться от коронавируса. Какой именно вакциной будет привит глава государства, не сообщается. Также стало известно, что мероприятие не будет публичным.
  • Путин обсудил с главой Евросовета возможность использования вакцины «Спутник V». «С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального формата взаимодействия с Европейским Союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность», — сообщили в пресс-службе Кремля.
Фото: Максим Платонов
  • Причастных к разработке вакцин от COVID-19 представят к госнаграде, заявил Владимир Путин. Он отметил, что часть людей уже получили награды, но речь идет о сотнях. Также глава государства поручил проработать вопрос их материального вознаграждения.
  • Вице-премьер РФ Татьяна Голикова спрогнозировала сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 в России. В России коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован в июле — августе 2021 года.
  • Центр имени Чумакова Российской академии наук планирует этой весной нарастить объемы производства своей вакцины от коронавируса «КовиВак» до 500 тысяч доз. Это планируется сделать в течение двух месяцев.
Фото: 1tv.ru
  • В центре Гамалеи заявили, что «Спутник Лайт» можно применять для вакцинации переболевших COVID-19. «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Также «Спутник Лайт» создается для стран, не имеющих достаточного количества средств и возможностей для разработки собственной вакцины с высокой эффективностью. Эта вакцина будет дешевле, но при этом позволит уменьшить нагрузку на местное здравоохранение при массовом применении.
  • На сегодняшний день в России зарегистрировано более 50 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса. Также выявлено три случая «южноафриканского» штамма и более 20 уникальных вариантов вируса.
  • Коронавирус подхватил телеведущий Иван Ургант, об этом он сообщил в «Твиттере». Он написал, что чувствует себя нормально и самоизолировался дома. Первый канал не стал отменять съемки и организовал ему возможность удаленного выхода в эфир.
  • В Санкт-Петербурге предложили установить памятник жертвам пандемии коронавируса. Власти уже поддержали это предложение.

Каждый десятый взрослый американец голодает

В мире коронавирусом нового типа на 10.15 (мск) заразилось 123 690 606 человек, 2 723 315 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 869 514). На второй строчке — Бразилия (12 047 526), на третьей — Индия (11 686 796), на четвертой — Россия (4 416 226, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятой строчке Великобританию сменила Франция (4 358 910).

Больше всего смертей зафиксировано в США (542 949). За ними следуют Бразилия (295 425 ), Мексика (198 239), Индия (160 166) и Великобритания (126 411).

  • В ВОЗ озабочены ростом смертности от COVID-19 в мире. Количество случаев COVID-19 растет пятую неделю подряд.
  • Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае.
  • В Италии не согласились со словами еврокомиссара (ЕК) по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о ненужности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза. По его словам, Европе нужно много эффективных вакцин, так как вакцинация не ограничится несколькими месяцами.
Фото: lexpansion.lexpress.fr
  • Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) направит в апреле в Россию группу экспертов, чтобы проверить клинические испытания и производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
  • Министр финансов США Джанет Йеллен заявил, что около 22 млн американцев жалуются, что им не хватает еды — это каждый десятый взрослый американец. Каждый десятый домовладелец, имеющий ипотеку, задерживает выплаты, а почти каждый пятый арендатор не вносит арендную плату из-за кризиса, вызванного пандемией.
  • В Праге мэрия арендовала роскошный четырехзвездочный отель для зараженных COVID-19 бездомных. Бездомные там могут пролечиться или самоизолироваться, если контактировали с заболевшими. Гостиница заполнена на 100%.
Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 23 мар
    Печальные новости
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  • Анонимно 23 мар
    Прививку сделали - полет нормальный, скоро вторую
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  • Анонимно 23 мар
    Я думала, что уже весь бомонд либо переболел, либо привился, а тут Ургант
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  • Анонимно 23 мар
    Учитывая объемы пищи, которые употребляют американцы, как бы кощунственно это не звучало - диета им на пользу
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    Анонимно 23 мар
    Кощунственно не то слово
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  • Анонимно 23 мар
    путен врет как обычно - чекист никогда себе не поставит спутник
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  • Анонимно 23 мар
    Ургант шутит - значит все в порядке с ним
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