Наиль Магдеев потребовал ускорить ремонт инфекционной больницы в Челнах: «Не знаем, что будет осенью»

Ремонт городской инфекционной больницы в блоке Б в Набережных Челнах будет идти круглосуточно. Объект должны сдать к осени, такую задачу поставил мэр города Наиль Магдеев.

«Объект особой важности, в обычном режиме на нем работать нельзя. Работы должны быть организованы 24/7. Никаких выходных, проходных и загулов быть не должно. Суббота-воскресенье — работаем. [...] Мы не знаем, что будет осенью и даже, не исключено, весной. Поэтому нам нужно торопиться — за короткий промежуток времени к осени он должен быть готов. Строителям надо выставить контрольную точку», — сказал глава города на совещании.

Фото: realnoevremya.ru

Также Магдеев призвал заранее озадачиться вопросами по приобретению оборудования.

«У нас иногда бывает так — отремонтируем, потом еще полгода ждем, пока пройдет аукцион, еще что-то», — объяснил он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Набережных Челнах приступили к ремонту корпуса Б инфекционной больницы. Все подготовительные работы завершены, коечный фонд перераспределен, начат демонтаж.



Ольга Плешкова