В центре Гамалеи заявили, что «Спутник Лайт» можно применять для вакцинации переболевших COVID-19

Вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» можно применять переболевшим COVID-19, если необходимо повысить иммунитет. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Препарат разработали для быстрой вакцинации населения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также «Спутник Лайт» создается для стран, не имеющих достаточного количества средств и возможностей для разработки собственной вакцины с высокой эффективностью. Эта вакцина будет дешевле, но при этом позволит уменьшить нагрузку на местное здравоохранение при массовом применении, пишет «РИА Новости».

В начале марта в России завершилась вторая фаза клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт». Уже есть разрешение на проведение третьей фазы испытаний, его выдали в феврале. Исследование проведут на двух группах с использованием плацебо. Ожидается, что оно завершится 28 января 2022 года. При этом в Москве еще в конце февраля стартовала вакцинация добровольцев «Спутником Лайт».



Татьяна Леухина