Главное о коронавирусе на 19 марта: потенциально опасные респираторы, поддельный «Спутник V» в Мексике

Как COVID-19 отразился на МСП

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19. Всего на 19 марта в республике зарегистрировано 18 927 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 15 712 человек, в том числе 85 за минувшие сутки. Умерли за весь период 392 человека.

Количество занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса в 2020 году в Татарстане не уменьшилось, а даже немного увеличилось — на 5 710 человек, сообщил уполномоченный при президенте республики по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. Однако, по словам бизнес-омбудсмена, пандемия СОVID-19 все-таки привела к сокращению числа субъектов МСП в РТ на 3%. По данным за 9 месяцев 2020 года (более поздних данных пока нет), доля МСП в ВРП республики составила 25,1%.

В Набережных Челнах госпиталь для ветеранов войн лишается статуса «ковидного». Об этом заявил начальник горздрава города Александр Николаев на VI заседании горсовета. Медучреждение перестает быть «ковид-госпиталем» с 22 марта. С 11 февраля городская больница №5 начала оказание медицинской помощи по всем направлениям. Вывод больниц из статуса «ковидный» происходит согласно графику.

Фото: nabmedkoll.ru

Начальник Управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев отверг обвинение одного из депутатов Горсовета в сокрытии данных о смертности населения в городе за прошлый год. В прошлом году показатели смертности в Челнах были меньше на 18%, чем в среднем по республике. Всего было зафиксировано 11,4 смерти на тысячу населения. Больше всего люди умирали от болезни системы кровообращения, новообразований и заболеваний органов дыхания. Также в 2020 году умерли 6 037 челнинцев, что больше по сравнению с 4 380 в 2019-м.

В Татарстане вакцину от коронавируса получили 108 709 человек. Прирост за сутки составил 1 960 человек. Второй компонент вакцины получили 67 187 человек.

В Татарстане зарегистрировали еще четыре случая смерти от коронавируса.

Жертвами коронавируса стали двое мужчин 1932 и 1941 годов рождения, две женщины 1947 и 1961 годов рождения.

Фото: Илья Репин

Вакцина для животных

За последние сутки в России выявили 9 699 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 337 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 437 938 человек, а выздоровевших — до 4 049 373 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 443 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 94 267 человек.



За последние сутки в России проведено более 364 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 488,3 тыс. человек.

Совет улемов Духовного управления мусульман России утвердил проект фетвы (богословского заключения) о допустимости к использованию мусульманами вакцины «Спутник V». Ее обнародуют в ближайшее время.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в России сегодня не приходится говорить об отмене масочного режима. По ее словам, вероятность заразиться коронавирусом по-прежнему велика, поэтому снимать ограничения преждевременно, отметила она, добавив, что изменились наиболее распространенные способы передачи инфекции. Если ранее это происходило на массовых мероприятиях, то теперь — внутри семьи.

Фото: Максим Платонов

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты попросила Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу провести комплексную проверку госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3. Эксперты АСИЗ обнаружили возможные несоответствия респираторов, которые закупили больницы, заявленным уровням защиты. Там считают, что несертифицированные маски несут «смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, работающих в красных зонах, и способствуют распространению COVID-19».



Россельхознадзор в конце апреля презентует вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 для животных на площадке X Международного ветеринарного конгресса. Предзаказ на препарат уже открыт. Вакцина проходит процедуру регистрации и появится на рынке в ближайшее время.

Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без обязательного соблюдения карантина. Россию переведут из «серой» в «красную» категорию стран. Туристы, прибывающие оттуда, должны за 24 часа до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass. При этом ПЦР-тесты россиянам необходимо будет сдавать дважды: не позднее чем за 72 часа до вылета на Кипр, а также по прибытии на остров.

Греция планирует увеличить число граждан России, которым разрешен въезд в страну, с 500 до 4 тыс. в неделю, а с мая целиком снять эти ограничения.

Фото: legal.report

Поддельная партия «Спутника V» в Мексике

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 121 804 270 человек, 2 691 300 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 667 304). На второй строчке — Бразилия (11 780 820), на третьей — Индия (11 514 331), на четвертой — Россия (4 378 656, данные университета отстают от данных российского оперштаба). Великобритания занимает пятое место (4 294 328).



Больше всего смертей зафиксировано в США (539 698). За ними следуют Бразилия (287 499), Мексика (196 606), Индия (159 370) и Великобритания (126 163).



В Мексике задержали партию поддельной российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как заявили в Российском фонде прямых инвестиций, у подделки от оригинала отличается дизайн контейнеров и этикеток. Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины «Спутник V». В фонде обратили внимание, что все партии препарата «Спутник V» проходят строгий контроль. Каждая ампула вакцины имеет уникальный QR-код, благодаря которому можно отследить ее происхождение. Обнаруженная же партия подделки не имеет ничего общего с оригиналом «Спутника V».

183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки сделали прививки от коронавируса российской вакциной «Спутник V» в лечебно-диагностическом центре Минобороны России. В частности, прививку сделали военные атташе из Боснии и Герцеговины, Конго, Зимбабве, Мали и Эквадора.

Фото: Максим Платонов

Еврокомиссия (ЕК) 17 марта представила проект «цифрового зеленого сертификата» о вакцинации от COVID-19. Его планируется внедрить к середине июня. Законодательное предложение устанавливает общую основу для ковид-сертификата, охватывающего вакцинацию, тестирование и восстановление. Отмечается, что общеевропейский подход выработан для «облегчения свободного передвижения внутри ЕС», но при этом «цифровой зеленый сертификат не является предварительным условием для свободного передвижения и никоим образом не дискриминирует».

Экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca против коронавируса не нашел однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата. Глава европейского медицинского регулятора Эмер Кук огласил заключение о том, что это безопасная и эффективная вакцина, и она не связана с риском образования тромбов и проблем со свертываемостью крови.

Гибралтар первым в мире завершил вакцинацию всего взрослого населения от COVID-19, объявил в четверг в парламенте глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок. Население Гибралтара — заморской территории Великобритании — составляет порядка 34 тысяч человек. Иностранцы, живущие там, также имеют право на участие в программе вакцинации.

Несколько регионов Украины решили ужесточить карантин в связи со значительным ухудшением ситуации с коронавирусом. Об усилении карантинных ограничений в четверг сообщили в Киеве, Полтаве, Львове, Львовской и Харьковской областях, воспользовавшись рекомендациями Минздрава страны. Ограничения коснутся работы общественных мест и посещений массовых мероприятий. В одном из регионов на время усиленного карантина с 19 по 28 марта отправляют на каникулы школьников младших классов, старшеклассников переводят на дистанционное обучение.

Фото: eastrussia.ru

Власти Филиппин одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. Ранее в стране были одобрены вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca, а также китайский препарат Sinovac.

Маргарита Головатенко