Попова оценила возможность отмены масочного режима в России

В России сегодня не приходится говорить об отмене масочного режима. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Вероятность заразиться коронавирусом по-прежнему велика, поэтому снимать ограничения преждевременно.

Она добавила, что изменились наиболее распространенные способы передачи инфекции. Ранее это происходило на массовых мероприятиях, теперь — внутри семьи.

На прошлой неделе премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что тенденция к снижению заболеваемости в республике отмечается, но ограничительные мероприятия сохраняются и не будут сняты до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет.



За минувшие сутки в России выявили 9 803 новых заболевших коронавирусом. Количество выявленных заболевших за весь период пандемии составило 4 428 239. В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 49 новых случаев COVID-19. За весь период в республике выявили 18 879 случаев COVID-19.



Татьяна Леухина