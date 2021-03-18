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В Татарстане вакцину от коронавируса получили 108 709 человек

11:34, 18.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане вакцину от коронавируса получили 108 709 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вакцину от коронавируса получили 108 709 человек. Прирост за сутки составил 1 960 человека. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

Второй компонент вакцины получили 67 187 человек.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
3. единый номер 122,
4. при обращении в МФЦ,
5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что десять процентов жителей Земли не реагируют на вакцинацию. Она уточнила, что такая невосприимчивость касается всех вакцин.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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