В Татарстане вакцину от коронавируса получили 108 709 человек
В Татарстане вакцину от коронавируса получили 108 709 человек. Прирост за сутки составил 1 960 человека. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.
Второй компонент вакцины получили 67 187 человек.
Записаться на вакцинацию можно пятью способами:
1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
3. единый номер 122,
4. при обращении в МФЦ,
5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что десять процентов жителей Земли не реагируют на вакцинацию. Она уточнила, что такая невосприимчивость касается всех вакцин.
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