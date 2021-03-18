В Татарстане вакцину от коронавируса получили 108 709 человек

В Татарстане вакцину от коронавируса получили 108 709 человек. Прирост за сутки составил 1 960 человека. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

Второй компонент вакцины получили 67 187 человек.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),

2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,

3. единый номер 122,

4. при обращении в МФЦ,

5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что десять процентов жителей Земли не реагируют на вакцинацию. Она уточнила, что такая невосприимчивость касается всех вакцин.



Ольга Плешкова