В Горздраве Челнов отвергли обвинение в сокрытии данных о смертности

Начальник Управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев отверг обвинение одного из депутатов Горсовета в сокрытии данных о смертности населения в городе за прошлый год.

В прошлом году показатели смертности в Челнах были меньше на 18%, чем в среднем по республике. Всего было зафиксировано 11,4 на тысячу населения. Больше всего люди умирали от болезни системы кровообращения, новообразований и заболеваний органов дыхания. Также в 2020 году умерли 6 037 челнинцев, что больше по сравнению с 4 380 в 2019-м.

Николаев отметил, что высокая смертность в прошлом году не челнинский тренд, а мировой. Также он сказал, что все причины озвучены, сейчас надо сосредоточиться на работе по основным направлениям.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах показатель смертности по итогам 2020 года составил 10,9 случая на 1 тыс. населения. В Татарстане уровень смертности составил 13,9 случая на 1 тысячу населения, в РФ — 14,5.

