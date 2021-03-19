Производители масок попросили проверить закупки потенциально опасных респираторов для медиков

Фото: Ринат Назметдинов

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) попросила Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу проверить госзакупки масок-респираторов класса FFP2 и FFP3. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст письма.

Ранее медики нескольких больниц Московской и Ленинградской областей пожаловались на качество масок и попросили провести независимую экспертизу. Специалисты АСИЗ выявили возможные несоответствия респираторов заявленным уровням защиты. Там считают, что несертифицированные маски несут «смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, работающих в красных зонах, и способствуют распространению COVID-19».

Фото: Максим Платонов

Ранее Роскачество выяснило, что ни одна медицинская защитная маска не гарантирует полную защиту от коронавируса. Лишь отдельные виды масок не пропускают бактерии, сообщили в организации.