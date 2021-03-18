В Татарстане от COVID-19 умерли четыре человека

В Татарстане зарегистрировали еще четыре случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Жертвами коронавируса стали двое мужчин 1932 и 1941 года рождения, две женщины 1947 и 1961 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



За весь период в республике зарегистрировано 392 случая смерти от COVID-19.



За минувшие сутки в Татарстане выявили 49 новых случаев коронавируса. Всего на 18 марта в республике зарегистрировано 18 879 случаев COVID-19.