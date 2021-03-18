Совет улемов ДУМ России принял проект фетвы о вакцине «Спутник V»

Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман России утвердил проект фетвы (богословского заключения) о допустимости к использованию мусульманами вакцины «Спутник V». Ее обнародуют в ближайшее время.

Проект фетвы № 1/21 (О вакцине «Спутник V») подготовили на основе материалов состоявшегося 11 февраля круглого стола «Вакцинация от COVID-19 в свете исламских религиозных предписаний» и письменных ответов ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России на запрос, направленный Советом улемов в адрес директора центра Гинцбурга.

Богословское заключение опубликуют в ближайшие дни, сообщает пресс-служба ДУМ РФ.

Фото: dumrf.ru

В конце января Духовное управление мусульман Татарстана обратилось к разработчикам российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» с просьбой раскрыть состав компонентов для проверки вакцины на халяльность. Специалисты Центра им. Гамалеи, где разработали вакцину «Спутник V», уже тогда ответили, что в препарате отсутствуют какие-либо компоненты человеческого происхождения.

Позже руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин подтвердил, что в составе вакцины «Спутник V» нет запретных с точки зрения ислама компонентов.



Председатель совета, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов ранее уже допускал, что Совет улемов (богословов) ДУМ РФ издаст фетву (богословское заключение) о том, в каких случаях мусульманам можно будет прививаться вакцинами от коронавируса, если в их составе обнаружатся компоненты, которые нельзя употреблять верующим.

