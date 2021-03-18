В Мексике задержали партию поддельного «Спутника V»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Мексике задержали партию поддельной российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как заявили в Российском фонде прямых инвестиций, у подделки от оригинала отличается дизайн контейнеров и этикеток.

«Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины «Спутник V», — цитирует RT сообщение РФПИ.

В фонде обратили внимание, что все партии препарата «Спутник V» проходят строгий контроль. Каждая ампула вакцины имеет уникальный QR-код, благодаря которому можно отследить ее происхождение. Обнаруженная же партия подделки не имеет ничего общего с оригиналом «Спутника V».

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что «Спутник V», разработанный центром им. Гамалеи, занял второе место по популярности в мире по числу одобрений от регуляторов. Абсолютным лидером стала вакцина британско-шведской компании AstraZeneca.

Татьяна Демина