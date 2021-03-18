В Челнах с госпиталя для ветеранов войн снимут статус «ковидного»

В Набережных Челнах госпиталь для ветеранов войн лишается статуса «ковидного». Об этом заявил начальник горздрава города Александр Николаев на VI заседании горсовета.

Медучреждение перестает быть «ковид-госпиталем» с 22 марта. С 11 февраля городская больница №5 начала оказание медицинской помощи по всем направлениям. Вывод больниц из статуса «ковидного» происходит согласно графику.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным на 12 марта, в Челнах показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения составляет 370,4, что ниже республиканского значения на 22,2%. Подтверждено 1 978 случаев COVID-19.