Следком: поджечь памятник Неизвестному Солдату в Заинске могли три девочки и мальчик

Фото: Прокуратура РТ

Следствие выдвинуло версию о причастных к поджогу памятника Неизвестному Солдату на Бульваре Победы в Заинске — по данным госоргана, это могли сделать четверо несовершеннолетних — три девочки и мальчик. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ.



Согласно версии, подростки жгли на вечном огне еловые ветви, а затем подожгли венок, который находился рядом. Так, огонь перекинулся на памятник Воину-освободителю и уничтожил его. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к преступлению.

Фото: Прокуратура РТ

Напомним, по факту возгорания памятника возбудили уголовное дело. Ведомство усмотрело признаки преступления, предусмотренные п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ — уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России.

Маргарита Головатенко