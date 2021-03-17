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Следком: поджечь памятник Неизвестному Солдату в Заинске могли три девочки и мальчик

08:31, 17.03.2021 1
Следком: поджечь памятник Неизвестному Солдату в Заинске могли три девочки и мальчик
Фото: Прокуратура РТ

Следствие выдвинуло версию о причастных к поджогу памятника Неизвестному Солдату на Бульваре Победы в Заинске — по данным госоргана, это могли сделать четверо несовершеннолетних — три девочки и мальчик. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ.

Согласно версии, подростки жгли на вечном огне еловые ветви, а затем подожгли венок, который находился рядом. Так, огонь перекинулся на памятник Воину-освободителю и уничтожил его. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к преступлению.

Фото: Прокуратура РТ

Напомним, по факту возгорания памятника возбудили уголовное дело. Ведомство усмотрело признаки преступления, предусмотренные п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ — уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России.

Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:39
    Это позор родителям-воспитателям, это позор строителям - экономам
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