Главное о коронавирусе на 17 марта: льготы для «ликвидаторов пандемии» и рождение ребенка с антителами

Фото: Максим Платонов

В Татарстане 22 беременные с коронавирусом находятся под наблюдением врачей

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19. Всего на 17 марта в республике зарегистрировано 18 830 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 15 486 человек, в том числе 67 за минувшие сутки. Умерли за весь период 383 человека.

В республике вакцину от коронавируса получили 105 300 человек. Всего работает 153 пункта вакцинации в стационарных учреждениях и в виде выездных мобильных бригад.

Татарстан занял 3-е место в рейтинге российских регионов, где активно используются программы реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. Лидерами стали санатории Крыма и Сочи.

В республике еще три человека умерли от коронавируса. От инфекции скончались женщины 1937, 1944 и 1948 годов рождения.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Под наблюдением врачей находятся 22 беременные женщины. Об этом сообщила главный акушер-гинеколог Минздрава РТ Татьяна Шигабутдинова. По ее словам, для женщин в положении вирус более опасен и заразен. При этом сделать прививку от коронавируса они не могут.

Правительство России направит Татарстану еще 38 623 000 рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом. Распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров.

Вакцина «Спутник V» защищает от британского штамма COVID-19

За последние сутки в России выявили 8 998 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 755 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 418 436 человек, а выздоровевших — до 4 024 975 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 427 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 93 364 человека.



За последние сутки в России проведено более 274 тыс. тестов на коронавирус, всего — 116 млн. Под медицинским наблюдением остаются 493 083 человека.



Российские власти пока не обсуждают введение сертификатов о сделанной прививке против COVID-19 для получения визы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

В стране начали проводить количественные экспресс-тесты на антиген к коронавирусу, выявляющие специфический белок SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный антиген). Он позволяет определить не только наличие COVID-19 в организме, но и вирусную нагрузку.

Фото: Максим Платонов

Вакцина «Спутник V» защищает от британского штамма COVID-19. Сейчас проводятся исследования по защите от других штаммов. Результаты могут объявить через неделю, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно.

В России могут создать новую категорию льготников. Ее назовут «ликвидаторы пандемии коронавируса». Предложение внес первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Роспотребнадзор опубликовал список мер поддержки потребителей, введенных во время пандемии коронавируса. Отмечается, что в период пандемии была разрешена продажа лекарств через интернет, введена административная ответственность за завышение цен на лекарства, осуществлялся возврат средств в случае отмены зрелищных мероприятий, был установлен мораторий на начисление и взимание пеней и штрафов в случае просрочки коммунальных платежей.



Фото: Максим Платонов

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, сколько должно быть антител, чтобы повторно не заразиться коронавирусом. По ее словам, иммунитет у человека образуется после накопления минимального количества антител, которые может зафиксировать соответствующий тест.

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли они делать прививку от COVID-19 ради возможности путешествовать за границу. Специалисты компании провели исследование среди 2 237 пользователей и выяснили, что каждый пятый из них согласен поставить укол, чтобы не иметь проблем при пересечении границ.

До конца апреля Новосибирская область продлит режим повышенной готовности, введенный в регионе из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.



Рождение ребенка с антителами к COVID-19 от вакцинированной матери

В мире коронавирусом нового типа на 10.15 (мск) заразились 120 695 785 человек, 2 670 453 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 549 008). На второй строчке — Бразилия (11 603 535), на третьей — Индия (11 438 734), на четвертой — Россия (4 360 033, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятом месте находится Великобритания (4 282 203).



Больше всего смертей зафиксировано в США (536 914). За ними следуют Бразилия (282 127), Мексика (195 119), Индия (159 044) и Великобритания (125 927).



Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о том, что проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca в Европе «устроила» Москва. Как отметила дипломат, украинский министр культуры «взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией», которые Киев «не производит и не проводит».

Фото mid.ru

Литва приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Кроме того, 4 случая заражения коронавирусом лиц, которые прошли вакцинацию от COVID-19, зарегистрировано в Молдавии, сообщила на брифинге эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Лаура Цуркан. В республике используют препарат AstraZeneca.

Люди, которые ходят медленно, имеют почти в четыре раза выше шанс умереть от COVID-19 по сравнению с теми, кто предпочитает быстрый темп ходьбы, об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Университета Лестера.

Европейский сертификат вакцинации будет бесплатно выдаваться людям, привитым от коронавируса препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), а также вакцинами, разрешенными на национальном уровне.

У некоторых людей, привившихся препаратом производства компании AstraZeneca, возникло кровотечение, заявил телеканалу SVT главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

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