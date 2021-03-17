Главное о коронавирусе на 17 марта: льготы для «ликвидаторов пандемии» и рождение ребенка с антителами
В Татарстане 22 беременные с коронавирусом находятся под наблюдением врачей
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19. Всего на 17 марта в республике зарегистрировано 18 830 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 15 486 человек, в том числе 67 за минувшие сутки. Умерли за весь период 383 человека.
- В республике вакцину от коронавируса получили 105 300 человек. Всего работает 153 пункта вакцинации в стационарных учреждениях и в виде выездных мобильных бригад.
- Татарстан занял 3-е место в рейтинге российских регионов, где активно используются программы реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. Лидерами стали санатории Крыма и Сочи.
- В республике еще три человека умерли от коронавируса. От инфекции скончались женщины 1937, 1944 и 1948 годов рождения.
- Под наблюдением врачей находятся 22 беременные женщины. Об этом сообщила главный акушер-гинеколог Минздрава РТ Татьяна Шигабутдинова. По ее словам, для женщин в положении вирус более опасен и заразен. При этом сделать прививку от коронавируса они не могут.
- Правительство России направит Татарстану еще 38 623 000 рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом. Распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров.
Вакцина «Спутник V» защищает от британского штамма COVID-19
За последние сутки в России выявили 8 998 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 755 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 418 436 человек, а выздоровевших — до 4 024 975 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 427 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 93 364 человека.
За последние сутки в России проведено более 274 тыс. тестов на коронавирус, всего — 116 млн. Под медицинским наблюдением остаются 493 083 человека.
- Российские власти пока не обсуждают введение сертификатов о сделанной прививке против COVID-19 для получения визы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
- В стране начали проводить количественные экспресс-тесты на антиген к коронавирусу, выявляющие специфический белок SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный антиген). Он позволяет определить не только наличие COVID-19 в организме, но и вирусную нагрузку.
- Вакцина «Спутник V» защищает от британского штамма COVID-19. Сейчас проводятся исследования по защите от других штаммов. Результаты могут объявить через неделю, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
- Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно.
- В России могут создать новую категорию льготников. Ее назовут «ликвидаторы пандемии коронавируса». Предложение внес первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.
- Роспотребнадзор опубликовал список мер поддержки потребителей, введенных во время пандемии коронавируса. Отмечается, что в период пандемии была разрешена продажа лекарств через интернет, введена административная ответственность за завышение цен на лекарства, осуществлялся возврат средств в случае отмены зрелищных мероприятий, был установлен мораторий на начисление и взимание пеней и штрафов в случае просрочки коммунальных платежей.
- Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, сколько должно быть антител, чтобы повторно не заразиться коронавирусом. По ее словам, иммунитет у человека образуется после накопления минимального количества антител, которые может зафиксировать соответствующий тест.
- Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли они делать прививку от COVID-19 ради возможности путешествовать за границу. Специалисты компании провели исследование среди 2 237 пользователей и выяснили, что каждый пятый из них согласен поставить укол, чтобы не иметь проблем при пересечении границ.
- До конца апреля Новосибирская область продлит режим повышенной готовности, введенный в регионе из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.
Рождение ребенка с антителами к COVID-19 от вакцинированной матери
В мире коронавирусом нового типа на 10.15 (мск) заразились 120 695 785 человек, 2 670 453 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 549 008). На второй строчке — Бразилия (11 603 535), на третьей — Индия (11 438 734), на четвертой — Россия (4 360 033, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятом месте находится Великобритания (4 282 203).
Больше всего смертей зафиксировано в США (536 914). За ними следуют Бразилия (282 127), Мексика (195 119), Индия (159 044) и Великобритания (125 927).
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о том, что проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca в Европе «устроила» Москва. Как отметила дипломат, украинский министр культуры «взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией», которые Киев «не производит и не проводит».
- Литва приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca.
- Кроме того, 4 случая заражения коронавирусом лиц, которые прошли вакцинацию от COVID-19, зарегистрировано в Молдавии, сообщила на брифинге эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Лаура Цуркан. В республике используют препарат AstraZeneca.
- Люди, которые ходят медленно, имеют почти в четыре раза выше шанс умереть от COVID-19 по сравнению с теми, кто предпочитает быстрый темп ходьбы, об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Университета Лестера.
- Европейский сертификат вакцинации будет бесплатно выдаваться людям, привитым от коронавируса препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), а также вакцинами, разрешенными на национальном уровне.
- У некоторых людей, привившихся препаратом производства компании AstraZeneca, возникло кровотечение, заявил телеканалу SVT главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.
- Правительство Шри-Ланки разрешит туристам, получившим вакцину против COVID-19, въезжать в страну без прохождения карантина.
- Вероятность появления «белорусского» штамма коронавируса высока, сообщила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии в Белоруссии Елена Гасич.
- Американская Moderna сообщила о начале фазы 2/3 испытаний своей вакцины от коронавируса mRNA-1273 на детях в возрасте от 6 месяцев до 12 лет.
- До 10 миллионов доз вакцины «Спутник V» в месяц могут начать выпускать в Италии к маю, на начальной стадии находятся переговоры о производстве вакцины в Германии и Франции, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
- Ученые заявили, что ребенок с антителами к COVID-19 родился в США от вакцинированной матери.
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