В Татарстане вакцину от коронавируса получили 105 300 человек
В Татарстане вакцину от коронавируса получили 105 300 человек, из них 1 485 человек — за последние сутки. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Работает 153 пункта вакцинации в стационарных учреждениях и в виде выездных мобильных бригад.
Записаться на получение вакцины можно пятью способами:
1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
3. единый номер 122,
4. при обращении в МФЦ,
5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
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