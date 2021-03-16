В Татарстане вакцину от коронавируса получили 105 300 человек

В Татарстане вакцину от коронавируса получили 105 300 человек, из них 1 485 человек — за последние сутки. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Работает 153 пункта вакцинации в стационарных учреждениях и в виде выездных мобильных бригад.



Записаться на получение вакцины можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),

2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,

3. единый номер 122,

4. при обращении в МФЦ,

5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

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Ольга Плешкова