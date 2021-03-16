Россия не планирует вводить сертификаты о вакцинации от COVID-19 для визы

Российские власти пока не обсуждают введение сертификатов о сделанной прививке против COVID-19 для получения визы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

— Мы сейчас требуем при выдаче виз для иностранных граждан, которые по решению оперативного штаба могут приезжать в РФ, тесты ПЦР. Вопрос о сертификатах не обсуждается, — пояснил он в разговоре с «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале стало известно о планах лидеров стран Евросоюза ввести сертификаты вакцинации. Однако во Всемирной организации здравоохранения на данный момент не рекомендовали вводить специальные паспорта вакцинации, которые давали бы какие-либо привилегии для их обладателей или позволяли путешествовать.

