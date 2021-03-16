В Татарстане зарегистрировали еще три случая смерти от COVID-19

В Татарстане еще три человека умерли от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От инфекции скончались женщины 1937, 1944 и 1948 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

В республике за весь период зарегистрировано 383 случая смерти от COVID-19.



В Татарстане за последние сутки выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике зарегистрировали 18 782 случая COVID-19.

