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В Татарстане зарегистрировали еще три случая смерти от COVID-19

16:59, 16.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали еще три случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане еще три человека умерли от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От инфекции скончались женщины 1937, 1944 и 1948 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

В республике за весь период зарегистрировано 383 случая смерти от COVID-19.

В Татарстане за последние сутки выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике зарегистрировали 18 782 случая COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан
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