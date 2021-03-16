В России начали проводить количественные тесты на антиген к коронавирусу

В России начали проводить количественные экспресс-тесты на антиген к коронавирусу, выявляющие специфический белок SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный антиген). Он позволяет определить не только наличие COVID-19 в организме, но и вирусную нагрузку.

Выполнение количественного теста на антиген к коронавирусу занимает 35 минут, пишет ТАСС со ссылкой на данные лаборатории «Хеликс», в которой можно получить данную услугу. Система, в частности, позволяет выявить бессимптомного носителя COVID-19.

Услуга на данный момент доступна лишь жителям Санкт-Петербурга. В дальнейшем тест на антиген к коронавирусу можно будет пройти в Москве, Екатеринбурге и Краснодаре.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в России разработали алгоритм, способный определить наличие коронавируса по кашлю. Для тренировки программы использовались более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с согласия пациентов.



Татьяна Демина