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В России начали проводить количественные тесты на антиген к коронавирусу

19:18, 16.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России начали проводить количественные тесты на антиген к коронавирусу
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России начали проводить количественные экспресс-тесты на антиген к коронавирусу, выявляющие специфический белок SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный антиген). Он позволяет определить не только наличие COVID-19 в организме, но и вирусную нагрузку.

Выполнение количественного теста на антиген к коронавирусу занимает 35 минут, пишет ТАСС со ссылкой на данные лаборатории «Хеликс», в которой можно получить данную услугу. Система, в частности, позволяет выявить бессимптомного носителя COVID-19.

Услуга на данный момент доступна лишь жителям Санкт-Петербурга. В дальнейшем тест на антиген к коронавирусу можно будет пройти в Москве, Екатеринбурге и Краснодаре.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в России разработали алгоритм, способный определить наличие коронавируса по кашлю. Для тренировки программы использовались более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с согласия пациентов.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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