В России могут создать новую категорию льготников — ликвидаторы пандемии коронавируса

В России могут создать новую категорию льготников. Ее назовут «ликвидаторы пандемии коронавируса». Предложение внес первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, сообщает «РИА Новости». Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину было направлено соответствующее письмо.

Петров считает, что люди из этой категории должны получать дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и другие дополнительные социальные гарантии.

Ранее президент России Владимир Путин наградил сотрудников татарстанского Роспотребнадзора за борьбу с коронавирусом, среди них руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина и начальник отдела управления ведомства Луиза Борисова. В прошлом году были награждены врачи, борющиеся с пандемией коронавируса. В списке получающих были медики из Татарстана.