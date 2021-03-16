Татарстан вошел в топ-3 рейтинга регионов, активно использующих программы постковидной реабилитации

Татарстан занял 3 место в рейтинге российских регионов, где активно используются программы реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. Лидерами стали санатории Крыма и Сочи.

«В Татарстане, программы прошли аудит в республиканском Министерстве здравоохранения и сотрудников Казанской медицинской академии, а врачи санаториев прошли 40 часовой курс обучения по программе реабилитации», — отмечается на сайте санатории-россии.рф.

В топ-10 регионов России, где активно используются программы реабилитации пациентов после COVID-19 вошли также Московская область, Ставропольский край, Ленинградская область и Алтайский край. В рейтинг также попали Самарская и Челябинская области, а также Пермский край.

Отмечается, что стоимость путевки в санатории Татарстана начинается от 1,8 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане одними из первых в России открылись отделения реабилитации для перенесших ковидную пневмонию пациентов. По данным на 15 февраля, в республике после пневмонии, вызванной COVID-19, с октября прошлого года реабилитацию на базе 54 лечебно-профилактических учреждений прошли 5 424 пациента.



Татьяна Демина