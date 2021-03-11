Главное к утру: размер выплат на детей, три протокола на Twitter и telegram-бот о погоде
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 11 марта:
- Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и будет составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Если среднедушевой доход семьи после получения выплаты 50% прожиточного минимума ребенка не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ее повысят до 75%. Если же и этого недостаточно, чтобы среднедушевой доход семьи был выше прожиточного минимума, тогда выплата будет равняться полному прожиточному минимуму ребенка по региону.
- Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев разработал telegram-бот, который может рассказать, какой была погода в Казани в последние 120 лет. Программа основана на метеорологическом архиве Казанского университета — одном из самых больших в стране. Пользователю необходимо ввести любую дату и бот пришлет информацию о том, какой была температура воздуха, атмосферное давление и выпадали ли в тот день осадки.
- Роскомнадзор составил три административных протокола в отношении социальной сети Twitter за неудаление противоправной информации. Об этом заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. Нарушения учитывались с начала 2021 года. Американская компания Twitter выразила беспокойство попытками блокировать общественный диалог в сети на фоне замедления работы соцсети Роскомнадзором.
- В Роспотребнадзоре РФ заявили, что пока нельзя отказываться от масочного режима. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. Она отметила «высокую дисциплину» ношения масок в России.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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