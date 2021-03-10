Представители Twitter отреагировали на ограничительные меры Роскомнадзора

Американская компания Twitter выразила беспокойство попытками блокировать общественный диалог в сети на фоне замедления работы соцсети Роскомнадзором. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

— Мы остаемся привержены защите открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в сети», — заявили в Twitter.

Фото: pxhere.com

Сегодня утром Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Решение связано с тем, что сервис с 2017 года не удаляет запрещенный контент. Однако в это же время в работе сайтов ведомств возникли неполадки. Оказались недоступны сайты Государственной думы и Кремля, Роскомнадзора, правительства РФ, Министерства внутренних дел России, Следственного комитета РФ, Совета Федерации, Совета безопасности РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли России, Генпрокуратуры РФ.

Позже в Роскомнадзоре сообщили, что составили три административных протокола в отношении социальной сети Twitter за неудаление противоправной информации, начиная с 2021 года.

Татьяна Леухина