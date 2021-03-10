Роскомнадзор составил протоколы на Twitter за неудаление противоправной информации

Роскомнадзор составил три административных протокола в отношении Twitter за неудаление противоправной информации. Об этом заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Нарушения были учтены с начала 2021 года, передает ТАСС.

Сегодня утром Роскомнадзор объявил о замедлении работы социальной сети Twitter на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Решение связано с тем, что сервис с 2017 года не удаляет запрещенный контент.

Однако одновременно с заявлением Роскомнадзора об ограничении скорости доступа к Twitter появились перебои в работе других сайтов в России. «Рухнули» сайты Государственной думы и Кремля, Роскомнадзора, правительства РФ, Министерства внутренних дел России, Следственного комитета РФ, Совета Федерации, Совета безопасности РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли России, Генпрокуратуры РФ. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина