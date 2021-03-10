В Роспотребнадзоре РФ заявили, что пока нельзя отказываться от масочного режима

Отказываться от масочного режима, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, пока нельзя. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Она отметила «высокую дисциплину» ношения масок в России, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 9 079 новых случаев заболеваний коронавирусом. Общее число выявленных заболевших по стране составило 4 351 553. За сутки выздоровели 13 350 человек. Всего количество выздоровевших составляет 3 945 527 человек. Зафиксировано за сутки 466 летальных исходов. Всего пандемия унесла жизни 90 275 россиян.



Ранее российские ученые заявили, что отказаться от ношения масок можно будет не раньше конца весны. По словам кандидата медицинских наук, врача-иммунолога Европейского центра вакцинации Зои Скорпилевой, чтобы отменить масочный режим, нужно соблюсти ряд факторов, в том числе провести вакцинацию и убедиться в наличии коллективного иммунитета.



Татьяна Леухина