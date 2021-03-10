В КФУ разработали метеорологический telegram-бот

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев разработал telegram-бот, который может рассказать, какой была погода в Казани в последние 120 лет. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Программа основана на метеорологическом архиве Казанского университета — одном из самых больших в стране. Пользователю необходимо ввести любую дату и бот пришлет информацию о том, какой была температура воздуха, атмосферное давление и выпадали ли в тот день осадки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также с помощью бота можно узнать о скорости и направлении ветра, относительной влажности, высоте снежного покрова. Пока что программа-робот «живет» на домашнем компьютере разработчика, поэтому работает в тестовом режиме.

В планах перевести бот на сервер, чтобы он был доступен круглосуточно. Ученый КФУ планирует «научить» программу анализировать информацию и сообщать о том, насколько обычной является погода в запрашиваемый день для этого времени года.

Ранее в КФУ представили telegram-бот в помощь абитуриентам вуза.