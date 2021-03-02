Эксперт: Россия еще не прошла первую волну коронавируса

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что в России еще не закончилась первая волна коронавируса.

«Мы еще первую волну с вами не пережили, потому что классика жанра: ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации», — приводит ТАСС его слова.

Горелов отметил, что сейчас в России наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19, инфекционные процессы замедляются. Однако он обратил внимание на существование осенних и весенних подъемов заболеваемости коронавирусом среди населения.

Говорить о второй волне COVID-19 можно будет говорить после того, как будет пройдено нулевое значение суточного прироста зараженных, а также значительной мутации вируса, добавил эксперт.

Тем временем представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предупредила россиян о третьей волне коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, врач-инфекционист Евгений Тимаков допустил в России новый подъем заболеваемости COVID-19 в середине весны из-за прихода в страну «британского» штамма коронавируса.

Татьяна Демина