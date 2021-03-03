В Минздраве России спрогнозировали окончание пандемии коронавируса

В России эпидемия коронавируса может завершиться ближе к середине этого года при помощи вакцинации и формированию популяционного иммунитета. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин.

Коллективный иммунитет накапливается, в том числе и за счет тех, кто переболел COVID-19 бессимптомно. Специалист считает, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на создание эффективного лекарства прямого противовирусного действия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Это вообще очень большая задача — создание прямых противовирусных препаратов. Это лет 10, может, если напрягутся, лет пять, — приводит ТАСС его слова.

Вчера замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что в России еще не закончилась первая волна коронавируса. Говорить о второй волне COVID-19 можно будет после того, как будет пройдено нулевое значение суточного прироста зараженных, а также значительной мутации вируса, добавил эксперт.



Татьяна Леухина