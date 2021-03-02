В Австрии после прививки от коронавируса Pfizer/BioNTech умер 41 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Австрии после прививки от коронавируса умер 41 человек. Погибшим ввели вакцину Pfizer и BioNtech, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения страны.

Врачи утверждают, что наступление смерти у вакцинировавшихся не связано с введением препарата в организме. В случае с тремя пациентами это подтвердило вскрытие.

Отмечается, что 11 пациентов прошли вакцинацию в инкубационный период заболевания коронавирусом, во время которого они и умерли. Еще 19 умерших имели болезни, которые, по версии врачей, и стали причиной их смерти. Обстоятельства смерти еще восьми австрийцев выясняются.

Напомним, в Греции на острове Крит 85-летний мужчина умер через 8 минут после того, как прошел вакцинацию от коронавируса, но врачи заверили, что его смерть не связана с прививкой.

Фото: Максим Платонов (архив)

О случаях смерти после прививки от COVID-19 сообщалось и в Татарстане. Так, в соцсети в одном из сообществ Набережных Челнов местная жительница сообщила, что ее мать умерла после вакцинации, однако Минздрав Татарстана выяснил, что к летальному исходу привело осложнение заболевания, не связанного с коронавирусом.



Татьяна Демина