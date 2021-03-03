В Италии обнаружили новый штамм коронавируса, устойчивый к вакцинам

На севере Италии, в Брешии, обнаружили новую мутацию коронавируса — нигерийский штамм. Об этом пишет агентство ANSA со ссылкой президента Итальянского общества вирусологов, директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо.

Для данного штамма характерны мутации, против которых существующие на сегодняшний день вакцины могут быть неэффективны. В Брешии вновь растет число заражений, это ведет к ужесточению карантинных мер.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале января вирусолог из Нигерии Сандея Омнилабу предупреждал, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в стране, может иметь более высокую патогенность. При этом мутация имеет более высокую скорость распространения.



Американские ученые ранее выявили способность новых штаммов коронавирусов уклоняться от антител. Специалисты установили, что чем дальше вирус эволюционирует, тем у него больше генетических мутаций. Больше всего ученых волнует делеция — способность вируса уклоняться от иммунной реакции, выборочно удаляя небольшие фрагменты своей генетической последовательности.

Татьяна Леухина