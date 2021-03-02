В феврале в общественном транспорте Казани выявили почти 8,5 тыс. пассажиров-нарушителей масочного режима

В феврале в общественном транспорте Казани выявили 8 439 пассажиров, нарушивших требование соблюдать масочный режим, сообщается на сайте мэрии города. После замечаний все надели маски на месте.

Всего в прошлом месяце в столице Татарстана проверяли автобусы, трамваи троллейбусы и поезда на станциях метро — всего 11 692 единицы. Проверки прошли на 342 контрольных точках.

Сотрудники Комитета по транспорту Казани и контрольно-ревизорских службы МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и транспортных предприятий продолжат профилактические рейды на общественном транспорте города.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, в начале года в первую неделю после новогодних каникул в общественном транспорте столицы Татарстана выявили 1 989 нарушителей масочного режима.



Напомним, в управлении Роспотребнадзора по Татарстану решили в период мартовских праздников никакие «коронавирусные» ограничения не снимать и вернуться к этой теме после мартовских праздников.



Татьяна Демина