Главное о коронавирусе на 19 февраля: 214 млн «ковидных» штрафов в РТ, «Спутник V» для дипломатов США

Фото: Максим Платонов

Прекращение дела о COVID-нарушениях в театре

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 59 новых случаев COVID-19.

Всего на 19 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 486 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 14 095 человек, в том числе 103 за минувшие сутки. Умерли за весь период 310 человек.

Вахитовский райсуд Казани прекратил административное дело в отношении замдиректора Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Юрия Ларионова. Иск подало Управление Роспотребнадзора по Татарстану. В отношении Ларионова как на должностное лицо был составлен административный протокол по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях угрозы распространения заболевания». Ему грозило либо предупреждение, либо штраф до 50 тыс. рублей. Дело прекратили за отсутствием состава правонарушения.

В Челнах медсестра процедурного отделения городской поликлиники №9 Наталья Просвирина сделала 120 прививок от коронавируса вакциной «Спутник V». Сама медсестра прошла вакцинацию от COVID-19 одной из первых в Набережных Челнах. Прививки она делает уже 23 года.

Также в Челнах от коронавируса привился мужчина с онкологическим заболеванием — бывший ведущий инженер КАМАЗа 63-летний Хафис Бедердинов. Ранее у мужчины было диагностировано онкозаболевание, он перенес две операции, курс лучевой терапии и химиотерапии. Бедердинов объяснил, что решил вакцинироваться после консультации с лечащим врачом. Доктор объяснил ему, что при новообразованиях выше риски подхватить инфекцию. Кроме этого, пациент запланировал поездку в Москву. В условиях эпидемиологической обстановки решил перестраховаться.

За последние сутки в Татарстане зарегистрированы еще три смертельных случая COVID-19. Умерли мужчина 1939 года рождения и две женщины 1936 и 1958 годов рождения.

В Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 61 108 человек. Так, за сутки вакцинировался 7 621 житель республики. Вторую дозу препарата от COVID-19 получили 10 208 человек.

147 тысяч административных материалов в Татарстане составлено в связи с нарушениями масочно-перчаточного режима и других связанных с антиковидным режимом нарушениями. Общий размер наложенных штрафов за эти действия в 2020 году составил 214 млн рублей.

В торговом центре «Мега» в Казани привили от коронавируса 211 человек. По данным на 13 часов 18 февраля, 211 человек сделали прививку за 3,5 дня вакцинации.

В Набережные Челны на этой неделе поступило 3 тысячи доз вакцин от COVID-19. Вчера прибыло еще 500 доз. В Челнах порядка 10 тысяч человек сделали прививку от COVID-19, второй компонент вакцины получили около 700 жителей города.

Старт испытаний «Спутник Лайт»



За последние сутки в России выявили 13 433 новых случая коронавируса, выздоровели 18 637 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 139 031 человека, а выздоровевших — до 3 679 949 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 470 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 82 396 человек.



За последние сутки в России проведено более 374 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 604,3 тыс. человек.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о высоких рисках заражения коронавирусом. Она обратила внимание, что иммунная система на сегодняшний день слабее, чем осенью, поскольку все респираторные инфекции приходят в середине января, в феврале и в марте.

В России на этой неделе зарегистрируют третью вакцину от COVID-19 — «КовиВак» центра имени Чумакова. Регистрация пройдет в субботу, 20 февраля. Ожидается, что широкомасштабное исследование вакцины пройдет на 3 тысячах пациентах.

В Москве стартовали клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом в своем блоге сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. В отличие от «Спутника V» для вакцинации «Спутником Лайт» нужен только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации. В международных клинических исследованиях нового препарата примут участие 6 тысяч человек — по 3 тысячи из России и Объединенных Арабских Эмиратов. Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник.

В Москве пройдут клинические испытания российской вакцины «Спутник V» среди подростков от 14 до 18 лет. Три фазы клинических испытаний «Спутник V» будут проводиться на базе детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой. Собянин отметил, что по результатам исследований можно будет принимать решение о включении подростков в программу вакцинации.



В течение 2020 года банки направляли в Росфинмониторинг уведомления о сомнительных операциях с пометкой «коронавирус». Были совершены попытки махинаций на сумму около 34 млрд рублей, сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. Отслеживали подозрительные трансакции с помощью нового метода маркировки, разработанного в апреле специалистами Федеральной службы финансового мониторинга и Банка России.

Новый штамм из Норвегии



В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 110 306 280 человек, 2 441 610 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (27 895 979). На второй строчке — Индия (10 963 394), на третьей — Бразилия (10 030 626), на четвертой — Великобритания (4 095 187). Россия занимает пятое место (4 079 407, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (493 098). За ними следуют Бразилия (243 457), Мексика (178 108) Индия (156 111) и Великобритания (119 614).



Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили, что южноафриканский штамм коронавируса заразнее обычного варианта SARS-CoV-2, как и мутация, обнаруженная в Великобритании.

Сотрудники госдепартамента США обратились к российским властям с просьбой получить прививку российской вакциной «Спутник V». Это связано с тем, что в Вашингтоне не смогли пообещать доставить в ближайшее время дипломатам вакцины от коронавируса американского производства. Госдепартамент США рекомендовал своим сотрудникам не прививаться «Спутником V», так как препарат до сих пор не одобрен ни Всемирной организацией здравоохранения, ни американским регулятором. Однако власти штатов право окончательного решения по вакцинации оставили за дипломатами.

Вакцина от Pfizer и BioNTech's от COVID-19 эффективна в 85% случаев. Статью с такими данными опубликовал авторитетный медицинский журнал The Lancet. Данные издания основаны на результатах исследования, проведенного на более чем 7 тысячах медицинских работников, вакцинированных в центре «Шеба» в Израиле. У них наблюдалось снижение симптоматики на 85% между 15-м и 28-м днями после вакцинации.

Новый штамм коронавируса, получивший название B.1.525, обнаружен в Норвегии. В департаменте норвежского института здравоохранения пока не знают, является ли он более заразным.

Украина продлила карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, до 30 апреля. Страна вернется к адаптивной модели карантина, когда регионы будут распределены по четырем зонам по уровню эпидемиологической ситуации: зеленому, желтому, оранжевому и красному. В зависимости от категории на территории области будут устанавливаться ограничения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начиная с марта в Турции смягчат ограничительные меры по коронавирусной инфекции в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах. Регионы хотят разделить на четыре категории — высокого риска, умеренного, среднего и низкого. По этим группам будут приниматься отдельные решения в каждой провинции, начиная с постепенной отмены комендантского часа по выходным.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения полагают, что COVID-19 мог распространиться среди людей через проданных на рынке в Ухане хорьковых барсуков и кроликов, которые могут переносить коронавирус. В группе экспертов ВОЗ говорят о необходимости дальнейшего расследования, чтобы установить поставщиков этих и других животных. Однако они еще не смогли определить весь список животных, которые были законно или незаконно проданы на рынке.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в четверг, что примерно через полгода в стране начнется производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В настоящий момент в стране проводится активная вакцинация граждан. Отметим, что Алжир первой из африканских стран зарегистрировал российскую вакцину.

Маргарита Головатенко