Новости общества

14:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На этой неделе в России зарегистрируют третью вакцину от COVID-19

12:59, 18.02.2021
На этой неделе в России зарегистрируют третью вакцину от COVID-19
Фото: mos.ru

В России на этой неделе зарегистрируют третью вакцину от COVID-19 — «КовиВак» центра имени Чумакова. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Регистрация пройдет в субботу, 20 февраля. Ожидается, что широкомасштабное исследование вакцины пройдет на 3 тысячах добровольцах. Центр им. Чумакова подал заявку на регистрацию вакцины 20 января.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале испытаний вакцины «Спутник V» на подростках и старте клинических испытаний «Спутника Лайт».

В понедельник, 15 января, президент России Владимир Путин поручил провести анализ и оценку эффективности российских вакцин против COVID-19 в отношении его новых штаммов, активно распространяющихся в мире. Доклад должен быть представлен Путину до 15 марта, далее — один раз в полгода.

В Татарстане прививку от коронавируса «Спутником V» сделали уже 61 108 человек. В начале марта ожидается поступление в республику второй вакцины от инфекции — «ЭпиВакКорона».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем