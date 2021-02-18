На этой неделе в России зарегистрируют третью вакцину от COVID-19

В России на этой неделе зарегистрируют третью вакцину от COVID-19 — «КовиВак» центра имени Чумакова. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Регистрация пройдет в субботу, 20 февраля. Ожидается, что широкомасштабное исследование вакцины пройдет на 3 тысячах добровольцах. Центр им. Чумакова подал заявку на регистрацию вакцины 20 января.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале испытаний вакцины «Спутник V» на подростках и старте клинических испытаний «Спутника Лайт».



В понедельник, 15 января, президент России Владимир Путин поручил провести анализ и оценку эффективности российских вакцин против COVID-19 в отношении его новых штаммов, активно распространяющихся в мире. Доклад должен быть представлен Путину до 15 марта, далее — один раз в полгода.

В Татарстане прививку от коронавируса «Спутником V» сделали уже 61 108 человек. В начале марта ожидается поступление в республику второй вакцины от инфекции — «ЭпиВакКорона».

Татьяна Леухина