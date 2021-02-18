В Москве пройдут исследования вакцины «Спутник V» среди подростков

В Москве пройдут клинические испытания российской вакцины «Спутник V» среди подростков от 14 до 18 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на блог мэра Москвы Сергея Собянина.



Три фазы клинических испытаний «Спутник V» будут проводиться на базе детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой. Собянин отметил, что по результатам исследований можно будет принимать решение о включении подростков в программу вакцинации.

Фото: mos.ru

В конце января сообщалось, что приблизительно в течение месяца планируется проводить исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на онкобольных пациентах. Специалисты формируют специальные группы людей с онкологическими заболеваниями, которые будут испытывать препарат.

Ранее в ВОЗ признали эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после публикации результатов III фазы клинических испытаний в известном научном журнале The Lancet. Агентство Bloomberg назвало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одним из самых крупных прорывов в науке со времен СССР.

Маргарита Головатенко