В Татарстане подтвердились еще 3 смертельных случая COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в Татарстане зарегистрированы еще три смертельных случая COVID-19. Всего в республике официально числятся уже 310 умерших от коронавируса.

По данным республиканского оперштаба, патологоанатомы установили, что мужчина 1939 года рождения и две женщины 1936 и 1958 годов рождения умерли вследствие коронавируса.

Напомним, за последние сутки в РТ зарегистрировано 60 новых заболевших COVID-19. Всего на 16 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 427 случаев COVID-19.

