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В Татарстане подтвердились еще 3 смертельных случая COVID-19

16:40, 18.02.2021
В Татарстане подтвердились еще 3 смертельных случая COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в Татарстане зарегистрированы еще три смертельных случая COVID-19. Всего в республике официально числятся уже 310 умерших от коронавируса.

По данным республиканского оперштаба, патологоанатомы установили, что мужчина 1939 года рождения и две женщины 1936 и 1958 годов рождения умерли вследствие коронавируса.

Напомним, за последние сутки в РТ зарегистрировано 60 новых заболевших COVID-19. Всего на 16 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 427 случаев COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан
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