В Москве стартовали клинические испытания вакцины «Спутник Лайт»

Фото: Максим Платонов

В Москве стартовали клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом сегодня в своем блоге сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

В отличие от «Спутника V», для вакцинации «Спутником Лайт» нужен только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации.

Фото: mos.ru

В международных клинических исследованиях нового препарата примут участие 6 тысяч человек: по 3 тысячи из России и Объединенных Арабских Эмиратов. Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин, если ранее он не делал прививку «Спутником V».

Во вторник главный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева во время прямого эфира в Instagram, посвященного вопросам вакцинации, сообщила, что в Татарстане ожидают поступления вакцины «Спутник Лайт». Этот препарат должен повысить уровень антител к коронавирусу.



Татьяна Леухина