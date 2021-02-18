За ковидные нарушения татарстанцев оштрафовали на 214 млн рублей

Фото: Максим Платонов

147 тысяч административных материалов составлено о правонарушениях масочно-перчаточного режима и других нарушений антиковидного режима. Общий размер наложенных штрафов за эти действия в 2020 году составил 214 млн рублей. Эту цифру на итоговом совещании судей республики сегодня озвучил Ильгиз Гилазов.

Председатель Верховного суда Татарстана также отметил: «Небрежное отношение одних граждан к пандемии может повлечь за собой опасность для других». По его мнению, штрафные санкции помогли снизить эту опасность. «Полагаю, мы справились с поставленной задачей», — сказал Гилазов.

Отметим, что после снятия режима самоизоляции правозащитная организация «Апология протеста» привела данные, по которым в Татарстане за период карантина выписано почти 56 тысяч штрафов. Это самый большой показатель по всей России. Организация назвала Татарстан «наиболее явным лидером полицейского конвейера». Количество штрафов за период самоизоляции здесь в два раза больше, чем в Краснодарском крае, где заведено 23 058 административных дел, регион занимает вторую строчку общероссийского рейтинга.



Ирина Плотникова