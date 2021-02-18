В ВОЗ подтвердили высокую заразность южноафриканского штамма коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что южноафриканский штамм коронавируса заразнее обычного варианта SARS-CoV-2, также как и мутация, обнаруженная в Великобритании, пишет ТАСС.

«По тяжести течения заболевания и случаям госпитализации мы не видим изменений», — обратила внимание эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Она добавила, что распространение коронавируса, в том числе и его южноафриканского и британского штаммов, можно взять под контроль, в частности этому поспособствует соблюдение социальной дистанции.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По эффективности действия существующих вакцин от COVID-19 против его мутаций на данный момент проводятся исследования.

Напомним, в декабре прошлого года в Великобритании выявили штамм коронавируса, завезенный из ЮАР.

Ранее вирусолог Центра им. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что человек, подцепивший южноафриканский штамм, заражает большее количество людей. При этом он призвал не беспокоиться из-за новых мутаций, потому что антигенная структура вируса не изменилась.



Татьяна Демина