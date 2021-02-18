В Челнах от коронавируса привился мужчина с онкологией
В Набережных Челнах от коронавируса привился мужчина, страдающий онкологией. Об этом рассказали «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.
Прививку от коронавируса сделал бывший ведущий инженер КАМАЗа 63-летний Хафис Бедердинов. Ранее у мужчины было диагностировано онкозаболевание, он перенес две операции, курс лучевой терапии и химиотерапии.
Бедердинов объяснил, что решил вакцинироваться после консультации лечащего врача. Доктор объяснил ему, что при новообразованиях выше риски подхватить инфекцию. Кроме этого, пациент запланировал поездку в Москву. В условиях эпидемиологической обстановки решил перестраховаться.
«После вакцинации почувствовал прилив сил. Через 30 минут после прививки и осмотра врачом-терапевтом я пошел домой. В течение двух-трех часов отметил небольшой подъем температуры, на один-два градуса. После никаких недомоганий не заметил», — описал свои ощущения Хафис Бедердинов.
Ранее сообщалось, что на КАМАЗе более 1 тысячи человек получили прививку от коронавируса.
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