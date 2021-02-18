Суд встал на сторону казанского театра оперы и балета по делу о нарушении «антиковидных» мер

Фото: Ирина Плотникова

Вахитовский райсуд Казани прекратил административное дело в отношении замдиректора Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Юрия Ларионова. Иск подало Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

«Дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении должностного лица Ларионова Ю. П. прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения», — сообщили в пресс-службе суда.

В действиях Ларионова состава административного правонарушения не обнаружили. Фото: Дарья Пинегина

В отношении Ларионова как на должностное лицо был составлен административный протокол по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях угрозы распространения заболевания». Ему грозило либо предупреждение, либо штраф до 50 тыс. рублей.



Как заявлял юрист театра Руслан Иксанов, единственная претензия Роспотребнадзора заключается в том, что между зрителями нет дистанции в 1,5 метра. Он заявил, что Роспотребнадзор неправильно трактует «антиковидное» постановление кабмина РТ — в пункте про театры говорится только о загрузке не более 70%, о дистанции в зале там нет ни слова.

Напомним, инспекция Роспотребнадзора посчитала, что во время представлений в оперном театре не соблюдались противоэпидемические ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Позже замруководителя ведомства Любовь Авдонина рассказала, что протокол составлен «за нарушение нашего предписания, которое мы выдавали в адрес хозяйствующего субъекта».

