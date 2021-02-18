В Татарстане от COVID-19 привились уже более 60 тысяч человек

В Татарстане по данным на 18 февраля прививку от коронавируса сделали уже 61 108 человек. Так, за сутки вакцинировался 7 621 житель республики.

Вторую дозу препарата от COVID-19 получили 10 208 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане прививку от коронавируса сделали 53 487 человек.

За последние сутки в республике зарегистрировано 60 новых случаев COVID-19. Всего на 18 февраля в Татарстане зафиксировано 17 427 случаев коронавируса. В России за сутки зарегистрировали 13 447 случаев заболевания COVID-19.

В Москве в скором времени пройдут клинические испытания российской вакцины «Спутник V» среди подростков от 14 до 18 лет. Три фазы клинических испытаний «Спутник V» будут проводиться на базе детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой.



Маргарита Головатенко