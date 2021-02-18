В Челнах медсестра сделала за день 120 прививок от коронавируса

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах медсестра процедурного отделения городской поликлиники №9 Наталья Просвирина 17 февраля сделала 120 прививок от коронавируса вакциной «Спутник V».

Вакцинацию у медработника прошли сотрудники предприятий автограда: 60 работников прессово-рамного завода ПАО «КАМАЗ» и 60 работников «Челныводоканала»



«Желающих вакцинироваться от коронавирусной инфекции за последние 2 недели стало больше», — передают слова медсестры «Вести КАМАЗа». Женщину этот факт радует. Она отметила, что вакцинация поможет спасти миллионы жизней.

Фото: Максим Платонов

Сама медсестра прошла вакцинацию от COVID-19 одной из первых в Набережных Челнах. Прививки она делает уже 23 года.



Напомним, в Татарстане по данным на 18 февраля прививку от коронавируса сделали уже 61 108 человек. Так, за сутки вакцинировался 7 621 житель республики. Вторую дозу препарата от COVID-19 получили 10 208 человек.

Татьяна Демина