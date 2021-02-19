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В Набережные Челны на этой неделе поступило 3 тыс. доз вакцины от COVID-19

08:39, 19.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Набережные Челны на этой неделе поступило 3 тыс. доз вакцины от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Набережные Челны на этой неделе поступило 3 тысячи доз вакцин от COVID-19. Вчера прибыло еще 500 доз, сообщила заместитель начальника управления здравоохранения города Айгуль Бурганова.

По данным на 18 февраля, в Челнах порядка 10 тысяч человек сделали прививку от COVID-19, второй компонент вакцины получили около 700 жителей города.

Фото: pixabay.com

Заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам поликлиники №7 Елена Каримова рассказала, что все люди, сделавшие прививку, чувствуют себя хорошо. Они сдали кровь на антитела, они у них появились, сообщается на сайте мэрии города.

Вчера Минздрав Татарстана сообщил, что прививку от коронавируса сделали уже 61 108 человек. За сутки вакцинировался 7 621 житель республики.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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