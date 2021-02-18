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В Роспотребнадзоре предупредили о высоком риске заразиться COVID-19

22:05, 18.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре предупредили о высоком риске заразиться COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о высоких риска заражения коронавирусом. Она обратила внимание, что иммунная система на сегодняшний день слабее, чем осенью.

«Все респираторные инфекции приходят в середине января, в феврале и в марте. Сейчас нельзя сказать, что все прошло и мы отпускаем ситуацию», — цитирует Попову «РИА Новости».

По словам главы Роспотребнадзора, распространение коронавируса в России удается сдерживать, количество новых случаев ежедневно снижается. Но это не повод расслабляться, так как многие люди переносят COVID-19 бессимптомно, а значит риск заражения повышается.

Фото: realnoevremya.ru

Попова напомнила, что тяжелее всего переносят заболевание пациенты, которые заболевают в начале и в конце эпидситуации. Она отметила, что сейчас главное не попасть в число тех, кто заразится инфекцией на ее излете.

Отметим, что в мире на сегодняшний день коронавирусом заразились уже более 110 млн человек, среди них 4 125 598 россиян. За последние сутки в России выявили 13 447 новых случаев COVID-19.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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