Биатлонисты сборной России сдали тесты на коронавирус перед ЧМ

Биатлонисты сборной России в полном составе прошли тестирование на коронавирус в преддверии стартов на чемпионате мира. Об этом сообщил главный тренер российской команды по биатлону Валерий Польховский.

Результаты всех тестов оказались отрицательными, все биатлонисты продолжают готовиться к старту мирового первенства.

«Вечером в понедельник команда в полном составе сдала тесты на коронавирус. Сейчас пришли результаты, все отрицательные. Продолжаем готовиться к старту чемпионата мира», — заявил Польховский.

Валерий Польховский. Фото: biathlonrus.com

Чемпионат мира по биатлону стартует в среду смешанной эстафетой в словенской Поклюке.

Напомним, ранее все биатлонисты сборной России получили допуск от WADA к турниру.