В Великобритании обнаружили еще две мутации коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

В Великобритании ученые нашли две новых мутации коронавируса. Один из вариантов SARS-CoV-2 обеспокоил исследователей.

По данным Sky News, выявленный штамм также заразен, как предыдущий «британский». Однако, есть основания считать, что он лучше сопротивляется иммунитету. Это означает, что новый вариант вируса возможно будет устойчивее к вакцине. Такой штамм был обнаружен в Бристоле.

Кроме того, ученые нашли мутация коронавируса в Ливерпуле. Его пока внимательно изучают.

Оба штамма имеют сходство с вариантом SARS-CoV-2 из Южной Африки, хотя и не имеют к нему прямого отношения.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее сообщалось, что вакцина AstraZeneca показала ограниченную эффективность против «южноафриканского» штамма SARS-CoV-2. Это показали исследования, проведенные южноафриканскими и британскими учеными.

Возникновение в Великобритании и ЮАР новых, более заразных штаммов коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, заставило ученых задуматься. Есть опасения, что они не только более заразные, но и более летальные. Кроме того, появились вопросы об эффективности разработанных вакцин.