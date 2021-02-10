В России разработали новый высокоточный тест на коронавирус

Фото: Максим Платонов

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 — возбудителя коронавируса.

На сайте ведомства сообщается, что новый набор реагентов для экспресс-анализа позволяет снизить время тестирования в три-четыре раза — оно составит 1—1,5 часа в зависимости от образца, против 4—5 часов при обычной ПЦР.

Тест, по данным Роспотребнадзора, полностью адаптирован для использования на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики. Регистрационное удостоверение получено 3 февраля 2021 года.

«С помощью нового теста можно идентифицировать носителей вируса COVID-19 на ранней стадии, оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что разработанные в Татарстане тест-системы на COVID-19 готовятся использовать для тестирования на наличие геморрагической лихорадки с почечным синдромом (мышиной лихорадки).