Главное о коронавирусе на 29 января: записаться на прививку через МФЦ, прогноз по отмене масочного режима

Фото: Илья Репин

Запись на прививку через МФЦ

В Татарстане за последние сутки официально зарегистрированы 85 заболевших коронавирусом. Всего на 29 января в Татарстане зафиксировано 15 875 случаев COVID-19.



За сутки выздоровели 97 человек, всего с начала пандемии выздоровел 12 331 человек. Умерли за весь период 256 человек.



В Татарстане вакциной «Спутник V» вакцинированы 12 777 человек, из них вторую дозу получили 2 476 человек. Всего в республику поступило 13 442 комплекта доз вакцины. Медиками использовано 95,1%.



В Татарстане допустили возможность введения записи на вакцинацию от коронавируса через МФЦ. Министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин сообщил, что технически такая задача выполнима и при необходимости будет реализована.



Искусственный интеллект уже помог проанализировать 50 тысяч исследований КТ на коронавирус в медучреждениях республики, рассказал также глава Минцифры Татарстана. Система ежедневно анализирует более 450 исследований.



В Татарстан в ближайшие дни поступит около 70 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего до конца февраля в республику поступит еще около 190 тыс. доз препарата.



В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Количество жертв инфекции в республике достигло 256 человек.



В Роспотребнадзоре допустили, что в 2021 году в стране отменят масочный режим. Фото Рината Назметдинова

Когда отменят масочный режим?

За последние сутки в России выявили 19 238 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 204 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 813 048 человек, а выздоровевших — до 3 255 462 человек.



Зафиксировано 534 смерти за сутки. За весь период в России от коронавируса умерли 72 185 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 101 млн тестов на коронавирус, в том числе 411 тысяч за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 643,4 тысячи человек.



В Роспотребнадзоре допустили, что в 2021 году в стране отменят масочный режим. Во-первых, россияне научились жить в условиях пандемии, во-вторых, стартовала прививочная кампания, рассказала глава ведомства Анна Попова.



Президент РФ Владимир Путин указал правительству на необходимость привить от коронавируса около 70 млн россиян. Он также отметил, что пока производство вакцины «Спутник V» идет с опережением графика.



Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни. В начале января он попал в больницу с коронавирусом.



Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни. В начале января он попал в больницу с коронавирусом. Фото: wikimedia.org

В России по-прежнему нет данных о распространении «британского» штамма коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что новых случаев не зафиксировано.



Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Самолеты перестали летать в эти страны в начале пандемии.



Российские вузы смогут вернуться к очным занятиям с 7 февраля. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

МГУ собирается вернуться с дистанта 8 февраля. Именно с этого дня начинается весенний семестр в вузе.

Власти Башкирии приостановили введение COVID-паспортов. Они начнут действовать, когда прививку от коронавируса сделают не менее 25% взрослого населения

В то же время в республике смягчили ряд ограничений. Например, заведениям общепита разрешено работать круглосуточно. Студентам вузов разрешили учиться очно. Театры и кинотеатры могут заполнять не 30%, а 70% залов.

Театры и кинотеатры Севастополя смогут возобновить свою работу в феврале. Бары и рестораны также смогут работать по ночам.

Аналогичное смягчение проходит в Курганской области. Снят запрет на работу общепита с 23.00 до 06.00. С 1 февраля власти разрешили очно работать учреждениям дополнительного образования, при этом продлив самоизоляцию для людей старше 65 лет до 11 февраля.

В Кузбассе также дали кафе и дискотекам возможность принимать посетителей ночью. Театрам и кинотеатрам разрешили стопроцентную заполняемость.

Жителям Карелии старше 65 лет разрешили посещать кафе, рестораны, спортивные клубы и бассейны, а все школьники и студенты колледжей и техникумов вернутся к очному формату учебы с 1 февраля.

Школьники и студенты колледжей и техникумов Карелии вернутся к очному формату учебы с 1 февраля. Фото Максима Платонова

Вологодская область разрешила пускать на спортивные и культурные мероприятия зрителей при заполняемости в 50% (раньше было 25%). Бары и рестораны могут работать с 06.00 до 00.00 (до этого они могли работать с 08.00 до 23.00).

В Томской области смягчать ограничения не собираются. Там продлили действующую редакцию «антиковидного» указа губернатора до 31 марта.

Власти Самарской области продлили самоизоляцию для граждан старше 65 лет до 14 февраля. В регионе продолжает действовать запрет для детей на посещение торговых центров без родителей. Общепиту здесь уже разрешили работать по ночам, но при загрузке в 50%.

В Дагестане тоже продлили режим самоизоляции для пожилых людей. Он будет действовать до 11 февраля.

Власти Самарской области продлили самоизоляцию для граждан старше 65 лет. Фото: orenburzhie.ru

Заражения двумя штаммами

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразился 101 456 241 человек, 2 191 209 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (25 762 918). На второй строчке — Индия (10 720 048), на третьей — Бразилия (9 058 687). Великобритания вышла на четвертое место, обогнав Россию, там зафиксировано 3 754 448 случаев COVID-19. Россия теперь занимает пятое место (3 752 548, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (433 195). За ними следуют Бразилия (221 547), Мексика (155 145) Индия (154 010) и Великобритания (103 324).

В Бразилии выявили случаи одновременного заражения двумя штаммами коронавируса. Зафиксированы два подобных случая. Заразились пациенты в возрасте около 30 лет.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге указал на парадокс пандемии COVID-19. Появляющиеся вакцины от коронавируса дают надежду на победу над болезнью. В то же время появляются более заразные штаммы коронавируса, что вызывает беспокойство.



В Чехии ужесточили ограничения из-за коронавируса. Правительство предписало отелям и пансионам размещать только постояльцев, приехавших в командировку. Гражданам страны разрешили выезжать на дачи, но только проживающим совместно членам семьи, которые должны ограничивать контакты с другими.

Правительство Дании продлило ограничения, введенные для предотвращения распространения нового коронавируса, до 28 февраля.

Правительство Германии договорилось о введении с 30 января запрета на пассажирские авиаперевозки с пятью странами — Бразилией, Великобританией, Ирландией, Португалией и ЮАР. Причиной стало распространение в этих странах новых штаммов SARS-CoV-2.

В США считают, что «южноафриканский» штамм не вызывает более тяжелое заболевание. В то же время там допускают, что новые штаммы могут распространяться быстрее.

Эффективность вакцины американской компании Novavax после испытаний оценили в 89,3%.

В США прививку от COVID-19 сделали свыше 300 тысяч военных. Также Пентагон намерен на следующей неделе привить от коронавируса 40 заключенных спецтюрьмы на базе Гуантанамо.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг сообщил, что сделал прививку от коронавируса.

На Соломоновых Островах расследуют первый вероятный случай заражения. Фото: travellan.ru

Возможно, коронавирус проник на Соломоновы Острова. Там расследуют первый вероятный случай заражения. По данным ведомства, носителем активного вируса может быть 29-летний мужчина, вернувшийся с Филиппин 29 сентября 2020 года.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 9 млн.

Евгений Калашников