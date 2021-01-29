Главное о коронавирусе на 29 января: записаться на прививку через МФЦ, прогноз по отмене масочного режима
Запись на прививку через МФЦ
В Татарстане за последние сутки официально зарегистрированы 85 заболевших коронавирусом. Всего на 29 января в Татарстане зафиксировано 15 875 случаев COVID-19.
За сутки выздоровели 97 человек, всего с начала пандемии выздоровел 12 331 человек. Умерли за весь период 256 человек.
В Татарстане вакциной «Спутник V» вакцинированы 12 777 человек, из них вторую дозу получили 2 476 человек. Всего в республику поступило 13 442 комплекта доз вакцины. Медиками использовано 95,1%.
- В Татарстане допустили возможность введения записи на вакцинацию от коронавируса через МФЦ. Министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин сообщил, что технически такая задача выполнима и при необходимости будет реализована.
- Искусственный интеллект уже помог проанализировать 50 тысяч исследований КТ на коронавирус в медучреждениях республики, рассказал также глава Минцифры Татарстана. Система ежедневно анализирует более 450 исследований.
- В Татарстан в ближайшие дни поступит около 70 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего до конца февраля в республику поступит еще около 190 тыс. доз препарата.
- В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Количество жертв инфекции в республике достигло 256 человек.
Когда отменят масочный режим?
За последние сутки в России выявили 19 238 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 204 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 813 048 человек, а выздоровевших — до 3 255 462 человек.
Зафиксировано 534 смерти за сутки. За весь период в России от коронавируса умерли 72 185 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 101 млн тестов на коронавирус, в том числе 411 тысяч за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 643,4 тысячи человек.
- В Роспотребнадзоре допустили, что в 2021 году в стране отменят масочный режим. Во-первых, россияне научились жить в условиях пандемии, во-вторых, стартовала прививочная кампания, рассказала глава ведомства Анна Попова.
- Президент РФ Владимир Путин указал правительству на необходимость привить от коронавируса около 70 млн россиян. Он также отметил, что пока производство вакцины «Спутник V» идет с опережением графика.
- Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни. В начале января он попал в больницу с коронавирусом.
- В России по-прежнему нет данных о распространении «британского» штамма коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что новых случаев не зафиксировано.
- Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Самолеты перестали летать в эти страны в начале пандемии.
- Российские вузы смогут вернуться к очным занятиям с 7 февраля. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
- МГУ собирается вернуться с дистанта 8 февраля. Именно с этого дня начинается весенний семестр в вузе.
- Власти Башкирии приостановили введение COVID-паспортов. Они начнут действовать, когда прививку от коронавируса сделают не менее 25% взрослого населения
- В то же время в республике смягчили ряд ограничений. Например, заведениям общепита разрешено работать круглосуточно. Студентам вузов разрешили учиться очно. Театры и кинотеатры могут заполнять не 30%, а 70% залов.
- Театры и кинотеатры Севастополя смогут возобновить свою работу в феврале. Бары и рестораны также смогут работать по ночам.
- Аналогичное смягчение проходит в Курганской области. Снят запрет на работу общепита с 23.00 до 06.00. С 1 февраля власти разрешили очно работать учреждениям дополнительного образования, при этом продлив самоизоляцию для людей старше 65 лет до 11 февраля.
- В Кузбассе также дали кафе и дискотекам возможность принимать посетителей ночью. Театрам и кинотеатрам разрешили стопроцентную заполняемость.
- Жителям Карелии старше 65 лет разрешили посещать кафе, рестораны, спортивные клубы и бассейны, а все школьники и студенты колледжей и техникумов вернутся к очному формату учебы с 1 февраля.
- Вологодская область разрешила пускать на спортивные и культурные мероприятия зрителей при заполняемости в 50% (раньше было 25%). Бары и рестораны могут работать с 06.00 до 00.00 (до этого они могли работать с 08.00 до 23.00).
- В Томской области смягчать ограничения не собираются. Там продлили действующую редакцию «антиковидного» указа губернатора до 31 марта.
- Власти Самарской области продлили самоизоляцию для граждан старше 65 лет до 14 февраля. В регионе продолжает действовать запрет для детей на посещение торговых центров без родителей. Общепиту здесь уже разрешили работать по ночам, но при загрузке в 50%.
- В Дагестане тоже продлили режим самоизоляции для пожилых людей. Он будет действовать до 11 февраля.
Заражения двумя штаммами
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразился 101 456 241 человек, 2 191 209 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (25 762 918). На второй строчке — Индия (10 720 048), на третьей — Бразилия (9 058 687). Великобритания вышла на четвертое место, обогнав Россию, там зафиксировано 3 754 448 случаев COVID-19. Россия теперь занимает пятое место (3 752 548, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (433 195). За ними следуют Бразилия (221 547), Мексика (155 145) Индия (154 010) и Великобритания (103 324).
- В Бразилии выявили случаи одновременного заражения двумя штаммами коронавируса. Зафиксированы два подобных случая. Заразились пациенты в возрасте около 30 лет.
- Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге указал на парадокс пандемии COVID-19. Появляющиеся вакцины от коронавируса дают надежду на победу над болезнью. В то же время появляются более заразные штаммы коронавируса, что вызывает беспокойство.
- В Чехии ужесточили ограничения из-за коронавируса. Правительство предписало отелям и пансионам размещать только постояльцев, приехавших в командировку. Гражданам страны разрешили выезжать на дачи, но только проживающим совместно членам семьи, которые должны ограничивать контакты с другими.
- Правительство Дании продлило ограничения, введенные для предотвращения распространения нового коронавируса, до 28 февраля.
- Правительство Германии договорилось о введении с 30 января запрета на пассажирские авиаперевозки с пятью странами — Бразилией, Великобританией, Ирландией, Португалией и ЮАР. Причиной стало распространение в этих странах новых штаммов SARS-CoV-2.
- В США считают, что «южноафриканский» штамм не вызывает более тяжелое заболевание. В то же время там допускают, что новые штаммы могут распространяться быстрее.
- Эффективность вакцины американской компании Novavax после испытаний оценили в 89,3%.
- В США прививку от COVID-19 сделали свыше 300 тысяч военных. Также Пентагон намерен на следующей неделе привить от коронавируса 40 заключенных спецтюрьмы на базе Гуантанамо.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг сообщил, что сделал прививку от коронавируса.
- Возможно, коронавирус проник на Соломоновы Острова. Там расследуют первый вероятный случай заражения. По данным ведомства, носителем активного вируса может быть 29-летний мужчина, вернувшийся с Филиппин 29 сентября 2020 года.
- Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 9 млн.
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